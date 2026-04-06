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Pit Sop CBN

Com alta do combustível, vale a penar ter um carro elétrico?

Ouça os destaques na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 12:08

Publicado em 

06 abr 2026 às 12:08
Mundo vive tendência por carros elétricos
Mundo vive tendência por carros elétricos Crédito: Pexels
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que quase 40% dos veículos importados emplacados no Brasil em 2025 vieram da China, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado tira o protagonismo dos automóveis vindos de países do Mercosul e do México pela primeira vez nas análises da entidade. Segundo reportagem do "Infomoney", "se alguns consumidores tinham a percepção de que carros chineses tinham menos qualidade, a chegada de montadoras como a BYD e GWM no Brasil começou a virar essa chave".
Março, por exemplo, foi o melhor mês do ano para o setor automotivo até agora. Segundo relatório da K.Lume Consultoria, foram vendidos 257.801 veículos no Brasil. O destaque ficou para a nona posição: o BYD Dolphin se tornou o primeiro carro elétrico a figurar entre os dez mais vendidos do mês, com 7.053 emplacamentos — à frente do Hyundai Creta (6.674).
CBN - Pit Stop CBN - 06-04-26.mp3

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