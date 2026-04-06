Com alta do combustível, vale a penar ter um carro elétrico?

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que quase 40% dos veículos importados emplacados no Brasil em 2025 vieram da China, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado tira o protagonismo dos automóveis vindos de países do Mercosul e do México pela primeira vez nas análises da entidade. Segundo reportagem do "Infomoney", "se alguns consumidores tinham a percepção de que carros chineses tinham menos qualidade, a chegada de montadoras como a BYD e GWM no Brasil começou a virar essa chave".