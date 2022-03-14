Com a disparada da gasolina, vale a pena abastecer com álcool?

O reajuste de 18,77% no preço da gasolina nas refinarias que entrou em vigor na última sexta-feira (11) deverá fazer com que, em vários estados do país, fique mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Afinal, este ano, o preço médio do litro do etanol vendido nos postos do país já caiu 8,23%. Enquanto gasolina e diesel estão em alta, devido à disparada do preço no petróleo no mercado internacional, o etanol está em queda com a proximidade da safra de cana-de-açúcar, cuja colheita tradicionalmente ocorre a partir de abril. Tema desta edição do "Pit Stop CBN", com Ricardo Barbosa. Ouça a conversa completa!