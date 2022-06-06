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Pit Stop CBN

Cinco itens que vão desaparecer dos carros nos próximos anos

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 12:12

Publicado em 

06 jun 2022 às 12:12
O assunto é carro de luxo!
O assunto é carro Crédito: Pexels
O processo evolutivo, assim como acontece naturalmente nos humanos, ocorre também quando o assunto são os carros! Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa lista cinco itens que devem desaparecer do mercado automotivo nos próximos anos. São coisas que temos nos carros atuais, mas que em breve serão apenas lembradas como algo do passado. Acompanhe!
Pit Stop CBN - 06-06-22.mp3
A LISTA DE ITENS QUE VÃO DESAPARECER:
1. Painel analógico e botões físicos
2. Motores grandes aspirados
3. Carrocerias que não sejam SUV ou picape
4. Tração somente na traseira
5. Câmbio manual

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