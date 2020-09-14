Cinco hábitos que você deve abandonar na condução do veículo

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque hábitos que devem ser evitados enquanto seu carro está em movimento. Poucas pessoas se dão ao trabalho de ler o manual do proprietário ao adquirir um veículo, seja ele usado, seminovo ou zero-quilômetro, mas é necessário ficar atento ao seu conteúdo. Tirar um "tempinho" par acompanhar às orientações sobre o que não fazer pode evitar acidentes. Veja cinco hábitos errados que estão nos manuais e devem ser abandonados: