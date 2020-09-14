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PIT STOP CBN

Cinco hábitos que você deve abandonar na condução do veículo

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:05

Publicado em 

14 set 2020 às 12:05
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque hábitos que devem ser evitados enquanto seu carro está em movimento. Poucas pessoas se dão ao trabalho de ler o manual do proprietário ao adquirir um veículo, seja ele usado, seminovo ou zero-quilômetro, mas é necessário ficar atento ao seu conteúdo. Tirar um "tempinho" par acompanhar às orientações sobre o que não fazer pode evitar acidentes. Veja cinco hábitos errados que estão nos manuais e devem ser abandonados:
Pit Stop CBN - Ricardo Barbosa - 14-09-20
>>> Colocar os pés sobre o painel
>>> Reclinar demais o encosto com cinto afivelado
>>> Cadeirinha no banco da frente com airbag ativo
>>> Tirar o pé do freio quando o ABS é ativado
>>> Rodar sempre com o motor frio
[Com informações do UOL]
 

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