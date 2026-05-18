Chinesa compra 26% da Renault do Brasil e vai fazer carros no país; entenda

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que a chinesa Geely está comprando uma participação na unidade brasileira da montadora francesa Renault, em um acordo que permitirá à montadora chinesa produzir veículos na fábrica de sua parceira no país, com o objetivo de ampliar sua colaboração no Brasil e expandir as vendas na América do Sul. A Geely está adquirindo 26,4% das ações da Renault do Brasil. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!