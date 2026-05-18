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Pit Stop CBN

Chinesa compra 26% da Renault do Brasil e vai fazer carros no país; entenda

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 12:06

Publicado em 

18 mai 2026 às 12:06
Geely EX2
Geely EX2 Crédito: Geely/Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que a chinesa Geely está comprando uma participação na unidade brasileira da montadora francesa Renault, em um acordo que permitirá à montadora chinesa produzir veículos na fábrica de sua parceira no país, com o objetivo de ampliar sua colaboração no Brasil e expandir as vendas na América do Sul. A Geely está adquirindo 26,4% das ações da Renault do Brasil. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 18-05-26.mp3

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