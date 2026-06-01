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Pit Stop CBN

Casos envolvendo batidas de carros chamam a atenção em oficinas

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 12:12

Publicado em 

01 jun 2026 às 12:12
Batida
Batida Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque que os episódios envolvendo batidas de carros têm chamado a atenção nas oficinas. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 01-06-26.mp3

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