Casos envolvendo batidas de carros chamam a atenção em oficinas

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque que os episódios envolvendo batidas de carros têm chamado a atenção nas oficinas. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 01-06-26.mp3
Publicado em 01 de Junho de 2026 às 12:12
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