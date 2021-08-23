"Carros voadores" prometem tomar os céus a partir dos próximos anos

Realidade ou inovação para os próximos anos? Nesta edição do "Pit Stop CBN" o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque as discussões que envolvem os chamados "carros voadores". Empresas brasileiras como a Embraer e Azul resolveram entrar de cabeça na disputa pelo desenvolvimento de “carros voadores” elétricos, mas essa corrida esbarra na falta de regras para a circulação. As companhias dizem que eles estarão prontos para decolar em quatro ou cinco anos. Há mais de 140 projetos desse tipo no mundo. As informações são do jornal "O Globo". Que tecnologia é essa e como devem funcionar? Ricardo explica!