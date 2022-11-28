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Pit Stop CBN

Carros por assinatura avançam e são alternativa para ter veículo 0 km

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:03

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:03
Carro, veículo, BMW
veículo novo Crédito: Pexels
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que com a alta do preço dos carros novos nos últimos anos, o modelo de carro por assinatura vem ganhando espaço e oferece cada vez mais opções. Ouça a conversa completa!
Montadoras, concessionárias, locadoras, seguradora e startups estão investindo nesse serviço e disputando os motoristas. Neste modelo, em vez de comprar o carro, o cliente faz uma assinatura por um período a partir de um ano. As mensalidades costumam incluir, além do veículo, as despesas com seguro, impostos, revisões e manutenções programadas.
Pit Stop CBN - 28-11-22.mp3

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