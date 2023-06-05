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Pit Stop CBN

Carros populares: quais modelos poderão ter queda nos preços?

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 12:06

Publicado em 

05 jun 2023 às 12:06
Dinheiro, valores, cifra, economia
Dinheiro, valores, cifra, economia Crédito: Pixabay
Nos próximos dias, o governo federal deverá anunciar quais serão todos os critérios de isenção de impostos para os chamados novos carros populares. Por enquanto, apenas três desses parâmetros são conhecidos: o veículo deve estar em uma faixa de preço de até R$ 120 mil; ter produção nacional e emitir baixos índices de poluentes. Já dá pra se ter uma ideia de quais carros que poderão se enquadrar como populares? Tema para o comentarista Ricardo Barbosa nesta edição do “Pit Stop CBN”. 
CBN - Pit Stop CBN - 05-06-23.mp3

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