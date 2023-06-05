Carros populares: quais modelos poderão ter queda nos preços?

Nos próximos dias, o governo federal deverá anunciar quais serão todos os critérios de isenção de impostos para os chamados novos carros populares. Por enquanto, apenas três desses parâmetros são conhecidos: o veículo deve estar em uma faixa de preço de até R$ 120 mil; ter produção nacional e emitir baixos índices de poluentes. Já dá pra se ter uma ideia de quais carros que poderão se enquadrar como populares? Tema para o comentarista Ricardo Barbosa nesta edição do “Pit Stop CBN”.