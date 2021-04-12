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PIT STOP CBN

Carros PCD: tire suas dúvidas sobre quem tem direito a compra

Acompanhe as orientações de Ricardo Barbosa

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:38

Publicado em 

12 abr 2021 às 10:38
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque que o mercado de carros para Pessoas com Deficiência (PCDs) se popularizou nos últimos anos. PCDs ou com pessoas com mobilidade reduzida conseguem, no Brasil, comprar carros zero km com isenção de alguns impostos, como o IPI, ICMS e o IPVA, algo que pode diminuir o valor integral do automóvel. Mas, afinal, quem tem direito a adquirir este tipo de veículo e quais os principais modelos voltados para este segmento? Ricardo Barbosa esclarece junto aos ouvintes. São elegíveis ao benefício, por exemplo, pessoas com deficiências como amputações ou ausência de membros; artrite reumatoide, artrodese; autismo; AVC; doenças degenerativas e neurológicas. Entre os carros disponíveis hoje no mercado há versões do Chevrolet Onix, Caoa Chery Tiggo 2, Renault Logan, Volkswagen Gol e da linha Personal da Honda, com Fit e City. Confira!
PIT STOP CBN - 12-04-21

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