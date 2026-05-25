Carros inteligentes: você pode estar sendo “espionado?” Entenda!

Carro Crédito: Freepik

Reportagem recente da “BBC News” traz um importante alerta. Dos seus dados físicos às suas expressões faciais, passando pelos lugares por onde você circula, os carros coletam uma quantidade surpreendente de informações sobre as pessoas.

“As próprias montadoras admitem isso, se você ler as suas políticas de privacidade. As informações coletadas podem incluir dados precisos sobre todos os lugares por onde você passou, quem está no carro contigo, o que toca no rádio e até se você coloca o cinto de segurança, dirige acima da velocidade ou freia bruscamente”, informa a reportagem.

“Alguns carros têm câmeras internas apontadas para o banco do motorista. E a maioria já sai de fábrica conectada à internet, que pode enviar esses dados enquanto você dirige sem perceber.

Carros conectados à internet podem ser mais práticos. Os sensores instalados nesses veículos podem tornar a direção mais segura e confortável. Seguradoras também podem decidir cobrar menos de motoristas considerados prudentes ao volante”, aponta. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!