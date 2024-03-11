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Pit Stop CBN

Carros elétricos: há problemas com a falta de peças?

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 11 de Março de 2024 às 12:10

Publicado em 

11 mar 2024 às 12:10
Carro elétrico
Carro elétrico Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que proprietários de carros elétricos estão enfrentando dificuldades para a reposição de peças. Será que se trata de uma situação passageira e exclusividade dos veículos elétricos? Ouça detalhes! 
CBN - Pit Stop CBN - 11-03-24
Tanto nas redes sociais quanto no Reclame Aqui, há inúmeros relatos de proprietários de BYD se queixando. A principal queixa é a de atraso na entrega de peças de reposição. Ouça a conversa completa!
Questionada sobre os supostos problemas de falta de peças, a BYD não informou se houve problemas na chegada de peças de reposição. A empresa enviou a seguinte nota:
“Contamos com uma estrutura dedicada para peças de reposição desde 2021, data do início das operações no Brasil, e este tema tem sido acompanhado diariamente pelo Pós-Vendas Brasil. Nosso centro de distribuição, localizado em Cariacica/ES, possui estoque e área suficiente para armazenagem de todos os modelos que são comercializados atualmente”.
“A importação de peças é composta basicamente por itens dos segmentos de colisão e manutenção, a fim de garantir a disponibilidade e pronto atendimento. Componentes eletrônicos de tração e demais itens também são provisionados com volumes para atender as necessidades da rede e clientes”.
[fonte: Autoesporte]

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