Carros elétricos: há problemas com a falta de peças?

Carro elétrico Crédito: Pixabay

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que proprietários de carros elétricos estão enfrentando dificuldades para a reposição de peças. Será que se trata de uma situação passageira e exclusividade dos veículos elétricos? Ouça detalhes!

Your browser does not support the audio element. CBN - Pit Stop CBN - 11-03-24

Tanto nas redes sociais quanto no Reclame Aqui, há inúmeros relatos de proprietários de BYD se queixando. A principal queixa é a de atraso na entrega de peças de reposição. Ouça a conversa completa!

Questionada sobre os supostos problemas de falta de peças, a BYD não informou se houve problemas na chegada de peças de reposição. A empresa enviou a seguinte nota:

“Contamos com uma estrutura dedicada para peças de reposição desde 2021, data do início das operações no Brasil, e este tema tem sido acompanhado diariamente pelo Pós-Vendas Brasil. Nosso centro de distribuição, localizado em Cariacica/ES, possui estoque e área suficiente para armazenagem de todos os modelos que são comercializados atualmente”.

“A importação de peças é composta basicamente por itens dos segmentos de colisão e manutenção, a fim de garantir a disponibilidade e pronto atendimento. Componentes eletrônicos de tração e demais itens também são provisionados com volumes para atender as necessidades da rede e clientes”.