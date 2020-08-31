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PIT STOP CBN

Carros de leilão podem ser um bom negócio? Fique por dentro!

As dicas são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:51

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:51
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa responde a um questionamento que pode ser comum a boa parte daquelas pessoas que desejam adquirir um carro. Será que, afinal, buscar pela compra de um automóvel por meio de leilão pode ser uma boa alternativa ou, como diz a linguagem popular, pode ser "roubada"? Barbosa explica que, mesmo a proposta econômica seja atraente, é preciso, principalmente, ficar atento à qualidade do carro e se orientar sobre o estado de conservação dos componentes. Especialistas apontam: por mais barato que seja, no momento da revenda, o carro continuará valendo menos que a média do mercado. Fique atento às orientações!
Pit Stop CBN - 31-08-20

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