Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Carro elétrico: tire suas dúvidas!

Quem responde às perguntas enviadas pelos ouvintes é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 12:06

Publicado em 

06 nov 2023 às 12:06
Mundo vive tendência por carros elétricos
Mundo vive tendência por carros elétricos Crédito: Pexels
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto carro elétrico. 
CBN - Pit Stop CBN - 06-11-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados