Carro elétrico: tire suas dúvidas!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto carro elétrico.
CBN - Pit Stop CBN - 06-11-23.mp3
Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 12:06
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