Carro barato é sempre o mais vendido? Entenda

Nesta edição de Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica se os carros mais baratos das montadoras são os que mais são vendidos. Ouça a conversa completa!
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Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 12:04
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