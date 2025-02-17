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Pit Stop CBN

Carro barato é sempre o mais vendido? Entenda

Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 12:04

Publicado em 

17 fev 2025 às 12:04
Carro econômico, economia de combustível
veículos Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica se os carros mais baratos das montadoras são os que mais são vendidos. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 17-02-25.mp3

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