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Pit Stop CBN

Carro a diesel vai acabar? Ainda vale a pena ter um?

Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:15

Publicado em 

08 ago 2022 às 12:15
Diesel
Diesel Crédito: Pixabay
Além do custo mais baixo quando o assunto é abastecimento, a durabilidade do motor e a robustez dos veículos a diesel - geralmente com tração 4x4 e capacidade off-road - fez muita gente apostar no óleo. Só que os tempos mudaram e as montadoras estão de olho nisso. Antes mesmo da virada dos preços, a Jeep, por exemplo, abandonou o diesel na linha do Renegade 2022, mas manteve versões 4x4 com todas as tecnologias voltadas para o fora de estrada. Tema para Ricardo Barbosa nesta edição do “Pit Stop CBN”. Ouça a conversa completa!
Pitstop CBN - 08-08-22

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