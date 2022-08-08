Carro a diesel vai acabar? Ainda vale a pena ter um?

Além do custo mais baixo quando o assunto é abastecimento, a durabilidade do motor e a robustez dos veículos a diesel - geralmente com tração 4x4 e capacidade off-road - fez muita gente apostar no óleo. Só que os tempos mudaram e as montadoras estão de olho nisso. Antes mesmo da virada dos preços, a Jeep, por exemplo, abandonou o diesel na linha do Renegade 2022, mas manteve versões 4x4 com todas as tecnologias voltadas para o fora de estrada. Tema para Ricardo Barbosa nesta edição do “Pit Stop CBN”. Ouça a conversa completa!