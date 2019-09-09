Carro 4X4: o que devo considerar antes da compra?

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz as explicações sobre quando, afinal, vale a pena que um motorista compre um carro 4X4. Vale lembrar que os carros 4X4 são veículos elaborados para gerar muita tração e percorrer terrenos que seriam mais difíceis ou impossíveis para outros carros. Dessa maneira, analisar os terrenos por onde você trafega e suas reais necessidades é item fundamental a ser pensado antes da compra. Pesquisar sobre os custos de manutenção e seguro dentre vários modelos também é um dica. Confira as orientações!