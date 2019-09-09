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PIT STOP CBN

Carro 4X4: o que devo considerar antes da compra?

Ouça o quadro Pit Stop desta segunda-feira (09)

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 16:06

Publicado em 

09 set 2019 às 16:06
 
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz as explicações sobre quando, afinal, vale a pena que um motorista compre um carro 4X4. Vale lembrar que os carros 4X4 são veículos elaborados para gerar muita tração e percorrer terrenos que seriam mais difíceis ou impossíveis para outros carros. Dessa maneira, analisar os terrenos por onde você trafega e suas reais necessidades é item fundamental a ser pensado antes da compra. Pesquisar sobre os custos de manutenção e seguro dentre vários modelos também é um dica. Confira as orientações!
 
Pit Stop CBN - 09-09-19

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