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Pit Stop CBN

Câmbio manual vai “desaparecer” dos carros?

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 21 de Julho de 2025 às 12:04

Publicado em 

21 jul 2025 às 12:04
Câmbio automático
Câmbio automático Crédito: Pixabay
O assunto em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa, é o futuro dos carros. Reportagem do site “Quatro Rodas”, traz a informação que de acordo com o diretor técnico da Hyundai, na Europa, não há mais demanda suficiente para justificar a produção de modelos de carros com câmbio manual. 
A reportagem aponta que “apesar de ainda ser valorizado por entusiastas que buscam uma condução mais envolvente, o câmbio manual vem perdendo espaço para as transmissões automáticas há anos. Segundo a marca, manter as duas opções, além de aumentar os custos, também cria complexidade na linha de montagem”. É o fim do câmbio manual? Ouça a conversa completa!
CBN - PIT STOP CBN - 21-07-25

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