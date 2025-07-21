Câmbio manual vai “desaparecer” dos carros?

O assunto em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa, é o futuro dos carros. Reportagem do site “Quatro Rodas”, traz a informação que de acordo com o diretor técnico da Hyundai, na Europa, não há mais demanda suficiente para justificar a produção de modelos de carros com câmbio manual.

A reportagem aponta que “apesar de ainda ser valorizado por entusiastas que buscam uma condução mais envolvente, o câmbio manual vem perdendo espaço para as transmissões automáticas há anos. Segundo a marca, manter as duas opções, além de aumentar os custos, também cria complexidade na linha de montagem”. É o fim do câmbio manual? Ouça a conversa completa!