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Pit Stop CBN

BYD lança bateria que promete carregar carros elétricos em 5 minutos

Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Março de 2025 às 12:01

Publicado em 

24 mar 2025 às 12:01
Peugeot e-2008 GT é o terceiro carro elétrico da montadora no país
carro elétrico Crédito: Peugeot/Divulgação
Foi destaque na última semana a notícia que a BYD revelou um novo sistema para carros elétricos que, segundo a montadora chinesa, permitirá recargas quase tão rápidas quanto o tempo necessário para abastecer um carro convencional. Após o anúncio da nova tecnologia de baterias que permitem recarga rápida, as ações da gigante chinesa de carros elétricos dispararam. A nova bateria e o novo sistema de carregamento da BYD foram capazes de fornecer 470 quilômetros de autonomia em apenas cinco minutos em testes com seu novo sedã. As informações são de "O Globo". Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. 
CBN - Pit Stop CBN - 24-03-25.mp3

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