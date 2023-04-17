Brasil é segundo pior país do mundo para dirigir, aponta estudo

O trânsito do Brasil é o segundo pior do mundo para se dirigir: ficando atrás somente da Rússia, que está em primeiro no ranking global. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma de cupons de desconto CupomValido.com.br com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do site Compare The Market. O ranking leva quatro fatores em consideração: o custo de manutenção do carro em relação à renda do país (incluindo os combustíveis), a quantidade de congestionamentos, a qualidade das rodovias e o índice de mortalidade no trânsito. A Rússia possui os piores índices de qualidade das estradas (2,9) de congestionamento (37%) entre todos os países do ranking. Este é o tema em destaque no "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa.
PIT STOP CBN - 17-04-23