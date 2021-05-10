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PIT STOP CBN

Barulhos estranhos no motor? Saiba o que pode ser!

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:57

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:57
Nesta edição do "Pit Stop CBN" o comentarista Ricardo Barbosa traz um importante alerta para os motoristas de plantão. Quando você vai ligar o seu carro tem percebido um barulho "estranho" no motor? Em algumas ocasiões esse barulho também é perceptível, além do momento da partida, em casos de aceleração do motor.
Ricardo Barbosa destaca os seguintes pontos que podem gerar um barulho “diferente” no motor. Folgas no motor, tensão das correias, esticador de correias, bomba d’água, cabeçote do motor ou bronzinas, falta de água no radiador e suporte do motor quebrado. Confira a conversa completa!
Pit Stop CBN - 10-05-21.mp3
 

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