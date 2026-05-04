Barracas, trailers e motorhomes; o que você prefere?

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre como programar uma viagem para quem gosta de acampar em barracas, trailers e motorhomes. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 04-05-26.mp3
Publicado em 04 de Maio de 2026 às 12:11
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