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Pit Stop CBN

Barracas, trailers e motorhomes; o que você prefere?

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 12:11

Publicado em 

04 mai 2026 às 12:11
Barraca, acampamento
Barraca, acampamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre como programar uma viagem para quem gosta de acampar em barracas, trailers e motorhomes. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 04-05-26.mp3

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