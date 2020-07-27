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PIT STOP CBN

Até xixi de cachorro pode comprometer qualidade das rodas do carro?

Confira as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:26

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:26
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz importante orientações sobre como preservar a qualidade das rodas do seu carro. Além de lembrar da necessidade de fazer o alinhamento e balanceamento do veículo, é importante que você fique atento a situações do dia a dia que podem comprometer as rodas do veículo, como o xixi de cachorro. Isso mesmo! O PH mais ácido da urina do pet é capaz de causar danos muito mais sérios no veículo, trazendo não apenas prejuízos estético e financeiro, como também risco à segurança.
As "necessidades" do pet provocam corrosão em componentes metálicos - como a própria roda e os respectivos cubo e parafusos de fixação. E mais: ele pode acelerar a degradação de itens de borracha, como pneus, suas respectivas válvulas, buchas de suspensão e até dutos do sistema de freios. Ouça!
Pit Stop CBN - Ricardo Barbosa - 27-07-20
 
 

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