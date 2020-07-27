Até xixi de cachorro pode comprometer qualidade das rodas do carro?

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz importante orientações sobre como preservar a qualidade das rodas do seu carro. Além de lembrar da necessidade de fazer o alinhamento e balanceamento do veículo, é importante que você fique atento a situações do dia a dia que podem comprometer as rodas do veículo, como o xixi de cachorro. Isso mesmo! O PH mais ácido da urina do pet é capaz de causar danos muito mais sérios no veículo, trazendo não apenas prejuízos estético e financeiro, como também risco à segurança.