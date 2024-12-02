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Pit Stop CBN

As principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto gasolina!

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 12:04

Publicado em 

02 dez 2024 às 12:04
Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall
Posto de gasolina  Crédito: Freepik
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa segue esclarecendo as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto gasolina. 
CBN - Pit Stop CBN – 02-12-24.mp3

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