As principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto gasolina!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa segue esclarecendo as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto gasolina.
CBN - Pit Stop CBN – 02-12-24.mp3
Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 12:04
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