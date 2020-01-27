Afinal, vale a pena comprar ou alugar um carro?

Uma dúvida comum aos apaixonados pelo universo de carro, no início de um ano novo, é a seguinte: será que vale a pena eu comprar um carro ou, simplesmente, investir no aluguel de um veículo? Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa convida os ouvintes a refletirem sobre os pontos favoráveis e contrários a cada tipo de modalidade de compra. Não há resposta fechada para a dúvida. A ordem, segundo Barbosa, é avaliar suas reais necessidades e o seu orçamento. Confira!