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PIT STOP CBN

Afinal, vale a pena comprar ou alugar um carro?

Quem traz as dicas é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 13:24

Publicado em 

27 jan 2020 às 13:24
Uma dúvida comum aos apaixonados pelo universo de carro, no início de um ano novo, é a seguinte: será que vale a pena eu comprar um carro ou, simplesmente, investir no aluguel de um veículo? Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa convida os ouvintes a refletirem sobre os pontos favoráveis e contrários a cada tipo de modalidade de compra. Não há resposta fechada para a dúvida. A ordem, segundo Barbosa, é avaliar suas reais necessidades e o seu orçamento. Confira!
Pit Stop CBN - 27-01-20
 

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