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PIT STOP CBN

Afinal, quantas vezes o seguro do carro pode ser acionado?

As respostas são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:08

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:08
Na foto, a imagem de um carro envolvido num acidente
Acidente de carro Crédito: Netto Figueiredo/Pixabay
Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa, esclarece dúvidas recorrentes entre motoristas sobre o seguro do veículo, entre elas, quantas vezes posso acionar o serviço? Especialistas orientam que o seguro de sinistro pode ser acionado quantas vezes for necessário, enquanto a apólice estiver vigente. Já as coberturas de assistência 24 horas e alguns serviços, como troca de vidros, faróis e retrovisores, podem ter um limite que varia de acordo com a seguradora e o plano. Acompanhe as explicações completas!
Pit Stop CBN - 24-05-21.mp3

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