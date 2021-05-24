Afinal, quantas vezes o seguro do carro pode ser acionado?

Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa, esclarece dúvidas recorrentes entre motoristas sobre o seguro do veículo, entre elas, quantas vezes posso acionar o serviço? Especialistas orientam que o seguro de sinistro pode ser acionado quantas vezes for necessário, enquanto a apólice estiver vigente. Já as coberturas de assistência 24 horas e alguns serviços, como troca de vidros, faróis e retrovisores, podem ter um limite que varia de acordo com a seguradora e o plano. Acompanhe as explicações completas!