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PIT STOP CBN

Afinal, posso dar 'tranco' para ligar o carro?

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece a dúvida muito comum entre os motoristas

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:10

Publicado em 

05 abr 2021 às 12:10
Deixou o carro parado na quarentena e a bateria arriou? Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece uma dúvida muito comum entre os motoristas: a iniciativa de fazer o carro pegar no 'tranco' pode prejudicar o veículo? A prática que era muito comum no passado hoje não é mais recomendada. Isso porque os veículos mais novos possuem sistemas tecnológicos que podem sofrer sérios danos caso você tente utilizar essa técnica para que ele funcione. Ricardo destaca que o melhor a se fazer é buscar auxílio de um serviço de atendimento de emergência e dar uma nova carga ou então levar o automóvel para o centro automotivo de sua confiança. Confira as explicações!
Pit Stop CBN - 05-04-21
 

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