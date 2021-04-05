Afinal, posso dar 'tranco' para ligar o carro?

Deixou o carro parado na quarentena e a bateria arriou? Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece uma dúvida muito comum entre os motoristas: a iniciativa de fazer o carro pegar no 'tranco' pode prejudicar o veículo? A prática que era muito comum no passado hoje não é mais recomendada. Isso porque os veículos mais novos possuem sistemas tecnológicos que podem sofrer sérios danos caso você tente utilizar essa técnica para que ele funcione. Ricardo destaca que o melhor a se fazer é buscar auxílio de um serviço de atendimento de emergência e dar uma nova carga ou então levar o automóvel para o centro automotivo de sua confiança. Confira as explicações!