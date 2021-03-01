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PIT STOP CBN

Abastecer o veículo com gasolina aditivada vale a pena?

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:05

Publicado em 

01 mar 2021 às 12:05
Muita gente tem essa dúvida na hora de abastecer: vale a pena pagar um pouco mais e colocar gasolina aditivada? Isso acontece porque não se sabe o que esse combustível traz de diferente: algumas pessoas pensam que gasolina aditivada deixa o motor mais potente e esperto; outras acreditam que ela não é adequada para uso em motores com alta quilometragem. Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica o que é verdade e o que é mito nesse monte de constatações. Ouça!
 
Pit Stop CBN - 01-03-21

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