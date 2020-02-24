A lista dos 10 carros automáticos mais vendidos em janeiro

Se no passado, os carros manuais reinavam entre os mais vendidos, hoje, o cenário é outro. Os carros de câmbio automático têm se tornado cada vez mais populares entre os motoristas brasileiros. Prova disso é o número de carros automáticos vendidos em janeiro, superior a 41 mil unidades. No Pit Stop CBN desta segunda-feira 924), Ricardo Barbosa comenta a lista dos 10 carros com câmbio automático mais vendidos em janeiro, com base em um levantamento da consultoria Jato Brasil para Uol. Confira!