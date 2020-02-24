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PIT STOP CBN

A lista dos 10 carros automáticos mais vendidos em janeiro

O câmbio automático tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 13:44

Publicado em 

24 fev 2020 às 13:44
Se no passado, os carros manuais reinavam entre os mais vendidos, hoje, o cenário é outro. Os carros de câmbio automático têm se tornado cada vez mais populares entre os motoristas brasileiros. Prova disso é o número de carros automáticos vendidos em janeiro, superior a 41 mil unidades. No Pit Stop CBN desta segunda-feira 924), Ricardo Barbosa comenta a lista dos 10 carros com câmbio automático mais vendidos em janeiro, com base em um levantamento da consultoria Jato Brasil para Uol. Confira! 
Pit Stop CBN - 24-02-20
 

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