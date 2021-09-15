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Pensamento Cotidiano

Consenso sobreposto fortalece a democracia; entenda

As explicações são do filósofo Filicio Mulinari

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:26

Publicado em 

15 set 2021 às 20:26
Manifestação do Movimento Brasil Livre (MBL), em Vitória. Eles saíram em carreata da Praça do Papa até o Parque da Prainha, em Vila Velha
Manifestação do Movimento Brasil Livre (MBL), em Vitória. Eles saíram em carreata da Praça do Papa até o Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
As últimas semanas foram marcadas por manifestações em todo o país. No domingo (12), por exemplo, cidades brasileiras tiveram atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), pedindo o impeachment. Manifestações também foram realizadas em apoio ao chefe do Executivo brasileiro e contrários a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta edição do Pensamento CotidianoFilicio Mulinari analisa se a realização dessas manifestações é um sinal de fortalecimento da democracia e explica o consenso sobreposto. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 15/09/2021

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