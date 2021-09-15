Consenso sobreposto fortalece a democracia; entenda

As últimas semanas foram marcadas por manifestações em todo o país. No domingo (12), por exemplo, cidades brasileiras tiveram atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), pedindo o impeachment. Manifestações também foram realizadas em apoio ao chefe do Executivo brasileiro e contrários a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari analisa se a realização dessas manifestações é um sinal de fortalecimento da democracia e explica o consenso sobreposto. Ouça: