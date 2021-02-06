Está precisando aliviar a rotina de alimentação pesada? Então essa receita é para você! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um prato leve e saudável. É o Peixe no Vapor com Legumes, acompanhando de um molho de “Salsa Verde”. Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chefe - Peixe no Vapor com legumes e salsa verde - 11.10s - 06-02-21.mp3
A RECEITA:
Rende 4 porções
Ingredientes:
4 filés (de 150g a 200g cada) de peixe branco (badejo, robalo, budião, papa-terra, tilápia, etc.)
1/2 xícara de vinho branco seco
2 batatas descascadas e em rodelas de 0,5cm
1 cenoura grande descascada em rodela de 0,5cm
2 cebolas descascadas e em rodela de 0,5cm
2 tomates sem sementes em cubos
1/2 xícara de azeite
1 colher de sopa de vinagre
1 colher de chá de mostarda
3 picles de pepino picadinho
1/2 maço de salsa picada
1/2 maço de cebolinha verde picada
Preparo:
Cozinhe as batatas e cenoura até ficar "al dente".
Em azeite, cozinhe rapidamente a cebola, mantendo a rodela inteira.
Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola.
Salpique sal e pimenta do reino.
Coloque os filés de peixe temperados com sal, pimenta do reino sobre os legumes.
Regue com o vinho branco e azeite.
Distribua os cubos de tomate por cima de tudo.
Feche com papel alumínio e cozinhe a 250°C por 15 a 20 minutos, dependendo da espessura do peixe.
Enquanto o peixe cozinha, misture o azeite, vinagre, salsa, cebolinha, mostarda e o pepino em conserva.
Sirva este molho sobre o peixe, quando retirar do forno.