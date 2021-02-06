Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as dicas do Chef

Peixe no Vapor com Legumes e "Salsa Verde"

Juarez Campos ensina o preparo de um prato leve e saudável

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 09:15

Publicado em 

06 fev 2021 às 09:15
O chef ensina o passo a passo da preparação de um peixe no vapor Crédito: Juarez Campos/Acervo
Está precisando aliviar a rotina de alimentação pesada? Então essa receita é para você! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um prato leve e saudável. É o Peixe no Vapor com Legumes, acompanhando de um molho de “Salsa Verde”. Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chefe - Peixe no Vapor com legumes e salsa verde - 11.10s - 06-02-21.mp3
A RECEITA:
Rende 4 porções
Ingredientes:
4 filés (de 150g a 200g cada) de peixe branco (badejo, robalo, budião, papa-terra, tilápia, etc.)
1/2 xícara de vinho branco seco
2 batatas descascadas e em rodelas de 0,5cm
1 cenoura grande descascada em rodela de 0,5cm
2 cebolas descascadas e em rodela de 0,5cm
2 tomates sem sementes em cubos
1/2 xícara de azeite
1 colher de sopa de vinagre
1 colher de chá de mostarda
3 picles de pepino picadinho
1/2 maço de salsa picada
1/2 maço de cebolinha verde picada
Preparo:
Cozinhe as batatas e cenoura até ficar "al dente".
Em azeite, cozinhe rapidamente a cebola, mantendo a rodela inteira.
Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola.
Salpique sal e pimenta do reino.
Coloque os filés de peixe temperados com sal, pimenta do reino sobre os legumes.
Regue com o vinho branco e azeite.
Distribua os cubos de tomate por cima de tudo.
Feche com papel alumínio e cozinhe a 250°C por 15 a 20 minutos, dependendo da espessura do peixe.
Enquanto o peixe cozinha, misture o azeite, vinagre, salsa, cebolinha, mostarda e o pepino em conserva.
Sirva este molho sobre o peixe, quando retirar do forno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados