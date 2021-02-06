O chef ensina o passo a passo da preparação de um peixe no vapor Crédito: Juarez Campos/Acervo

Está precisando aliviar a rotina de alimentação pesada? Então essa receita é para você! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um prato leve e saudável. É o Peixe no Vapor com Legumes, acompanhando de um molho de “Salsa Verde”. Ouça o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Peixe no Vapor com legumes e salsa verde - 11.10s - 06-02-21.mp3

A RECEITA:

Rende 4 porções

Ingredientes:

4 filés (de 150g a 200g cada) de peixe branco (badejo, robalo, budião, papa-terra, tilápia, etc.)

1/2 xícara de vinho branco seco

2 batatas descascadas e em rodelas de 0,5cm

1 cenoura grande descascada em rodela de 0,5cm

2 cebolas descascadas e em rodela de 0,5cm

2 tomates sem sementes em cubos

1/2 xícara de azeite

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de chá de mostarda

3 picles de pepino picadinho

1/2 maço de salsa picada

1/2 maço de cebolinha verde picada

Preparo:

Cozinhe as batatas e cenoura até ficar "al dente".

Em azeite, cozinhe rapidamente a cebola, mantendo a rodela inteira.

Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola.

Salpique sal e pimenta do reino.

Coloque os filés de peixe temperados com sal, pimenta do reino sobre os legumes.

Regue com o vinho branco e azeite.

Distribua os cubos de tomate por cima de tudo.

Feche com papel alumínio e cozinhe a 250°C por 15 a 20 minutos, dependendo da espessura do peixe.

Enquanto o peixe cozinha, misture o azeite, vinagre, salsa, cebolinha, mostarda e o pepino em conserva.