O escândalo mundial no futebol

O escândalo envolvendo dirigentes do futebol em todo o mundo. Na avaliação dos comentaristas Paulo Sergio e Humberto Gomes, está na hora de se mudar o controle das federações.
Dois Em Campo - Paulo Sergio e Humberto Gomes - 29-05-15
Publicado em 29 de Maio de 2015 às 15:56
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