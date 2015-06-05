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DOIS EM CAMPO

Crise na CBF e a possibilidade de ascensão de Marcus Vicente

Quais são as reais chances do ex-presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo?

Publicado em 05 de Junho de 2015 às 15:07

Publicado em 

05 jun 2015 às 15:07
A renúncia do presidente da Fifa, Joseph Blatter, aumentou a pressão sobre Marco Polo Del Nero na CBF. Desprestigiado, ele articula sua saída do comando da entidade, o que pode acontecer em assembleia extraordinária marcada para a próxima quinta-feira. Entre os cotados para assumir o cargo está Marcus Vicente, ex-presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e um dos cinco vice-presidentes da CBF. Ouça o comentário de Paulo Sergio, no quadro Dois em Campo desta sexta-feira (05). Nosso comentarista lembra que pelo estatuto atual, o sucessor seria Delfim Peixoto, da Federação Catarinense, por ser o mais velho dos vice-presidentes.
Dois Em Campo - Paulo Sergio e Humberto Gomes - 05-06-15

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