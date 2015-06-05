Crise na CBF e a possibilidade de ascensão de Marcus Vicente

A renúncia do presidente da Fifa, Joseph Blatter, aumentou a pressão sobre Marco Polo Del Nero na CBF. Desprestigiado, ele articula sua saída do comando da entidade, o que pode acontecer em assembleia extraordinária marcada para a próxima quinta-feira. Entre os cotados para assumir o cargo está Marcus Vicente, ex-presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e um dos cinco vice-presidentes da CBF. Ouça o comentário de Paulo Sergio, no quadro Dois em Campo desta sexta-feira (05). Nosso comentarista lembra que pelo estatuto atual, o sucessor seria Delfim Peixoto, da Federação Catarinense, por ser o mais velho dos vice-presidentes.