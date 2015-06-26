Copa América e Campeonato Brasileiro: balanço da semana

No quadro Dois em Campo desta sexta-feira (26), o comentarista Paulo Sergio fala do episódio da Copa América no jogo entre entre Chile e Uruguai. E também sobre o Campeonato Brasileiro. Ouça.
Dois Em Campo - Paulo Sergio e Humberto Gomes - 26-06-15
Publicado em 26 de Junho de 2015 às 15:57
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