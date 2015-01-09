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Como anda o vai e vem do mercado da bola

Como estão as negociações e qual será o destino de algumas estrelas do futebol

Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 15:40

Publicado em 

09 jan 2015 às 15:40
O comentarista Paulo Sérgio fala sobre o vai e vem do mercado da bola, como estão as negociações e qual será o destino de algumas estrelas do futebol
Dois Em Campo - Humberto Gomes - 09-01-15

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