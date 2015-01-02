As contratações dos times para a temporada de 2015

Os times brasileiros iniciam a temporada de reforços e contratações para a temporada de 2015. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Saiba com o comentarista Humberto Gomes o que vem por aí.
Dois Em Campo - Humberto Gomes - 2.46s - 02-01-15.mp3
Publicado em 02 de Janeiro de 2015 às 14:49
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta