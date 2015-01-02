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DOIS EM CAMPO

As contratações dos times para a temporada de 2015

O comentário é de Humberto Gomes

Publicado em 02 de Janeiro de 2015 às 14:49

Publicado em 

02 jan 2015 às 14:49
Os times brasileiros iniciam a temporada de reforços e contratações para a temporada de 2015. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Saiba com o comentarista Humberto Gomes o que vem por aí.
Dois Em Campo - Humberto Gomes - 2.46s - 02-01-15.mp3

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