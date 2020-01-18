Para petiscar: aprenda a fazer um delicioso "croquete de costela"

Neste sábado, o CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um delicioso "croquete de costela". O petisco é ideal para ser compartilhado com a família e amigos em um momento de confraternização. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Croquete de Costela - 11.49s - 18-01-20
A RECEITA:
Ingredientes da costela:
2kg de costela
1 cebola picada grande
1 cenoura em cortes grandes
1 talo de salsão em cortes grandes
2 tomates picados
2 dentes de alho
2 litros de caldo de carne ou água
Salsa e cebolinha verde picados
Preparo da costela:
Em uma panela de pressão, doure bem os pedaços de costela temperados com sal e pimenta-do-reino.
Adicione o alho, a cebola, a cenoura, o salsão, o tomate, a salsa e a cebolinha, o caldo de carne e deixe cozinhar por pelo menos uma hora. Deixe esfriar e desfie.
Ingredientes do croquete:
3 xícaras da costela desfiada
4 colheres de sopa de manteiga
2 xícaras de leite
1/2 xícara de farinha de trigo
1/2 xícara de parmesão ralado
2 ovos batidos para empanar
500g de farinha de rosca ou panko para empanar
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Óleo para fritar
Preparo do croquete:
Aqueça uma panela e derreta a manteiga.
Junte a farinha de trigo e refogue-a rapidamente.
Junte o leite (ou metade leite e metade caldo de costela peneirado) e mexa com velocidade para não embolar.
Adicione o queijo ralado.
Cozinhe até soltar da panela.
Adicione a costela à massa.
Espalhe em um prato, deixe esfriar bem e enrole os croquetes, empane no ovo e na farinha de rosca. Coloque no freezer por 15 minutos.
Frite em imersão no óleo entre 180 e 190 graus até dourar.
Dica do chef:
Sirva os croquetes acompanhados de mostarda, pimenta cremosa ou maionese de pimenta biquinho.