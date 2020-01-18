Para petiscar: aprenda a fazer um delicioso "croquete de costela"

Croquete de costela Crédito: Juarez Campos

Neste sábado, o CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um delicioso "croquete de costela". O petisco é ideal para ser compartilhado com a família e amigos em um momento de confraternização. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Croquete de Costela - 11.49s - 18-01-20

A RECEITA:

Ingredientes da costela:

2kg de costela

1 cebola picada grande

1 cenoura em cortes grandes

1 talo de salsão em cortes grandes

2 tomates picados

2 dentes de alho

2 litros de caldo de carne ou água

Salsa e cebolinha verde picados

Preparo da costela:

Em uma panela de pressão, doure bem os pedaços de costela temperados com sal e pimenta-do-reino.

Adicione o alho, a cebola, a cenoura, o salsão, o tomate, a salsa e a cebolinha, o caldo de carne e deixe cozinhar por pelo menos uma hora. Deixe esfriar e desfie.

Ingredientes do croquete:

3 xícaras da costela desfiada

4 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de leite

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de parmesão ralado

2 ovos batidos para empanar

500g de farinha de rosca ou panko para empanar

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Óleo para fritar

Preparo do croquete:

Aqueça uma panela e derreta a manteiga.

Junte a farinha de trigo e refogue-a rapidamente.

Junte o leite (ou metade leite e metade caldo de costela peneirado) e mexa com velocidade para não embolar.

Adicione o queijo ralado.

Cozinhe até soltar da panela.

Adicione a costela à massa.

Espalhe em um prato, deixe esfriar bem e enrole os croquetes, empane no ovo e na farinha de rosca. Coloque no freezer por 15 minutos.

Frite em imersão no óleo entre 180 e 190 graus até dourar.

Dica do chef: