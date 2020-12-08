"Virgin River" e "The Wilds": tudo sobre as séries da semana

Virgin River (Netflix): Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina.

The Wilds: Vidas Selvagens (Prime Video): Um grupo de meninas adolescentes de diferentes origens precisa lutar pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixa em uma ilha deserta. As jovens criam laços e conflitos enquanto aprendem mais umas sobre as outras, sobre os segredos que guardam e os traumas que todas enfrentaram. Há apenas uma reviravolta neste drama emocionante: essas meninas não acabaram nesta ilha por acidente. Disponível em 11 de Dezembro de 2020.