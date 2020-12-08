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"Virgin River" e "The Wilds": tudo sobre as séries da semana

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:10

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:10
"Virgin River", disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre as séries "Virgin River" e "The Wilds". Ouça:
Papo em Série - 08-12-20
SINOPSE:
Virgin River (Netflix): Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina.
The Wilds: Vidas Selvagens (Prime Video): Um grupo de meninas adolescentes de diferentes origens precisa lutar pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixa em uma ilha deserta. As jovens criam laços e conflitos enquanto aprendem mais umas sobre as outras, sobre os segredos que guardam e os traumas que todas enfrentaram. Há apenas uma reviravolta neste drama emocionante: essas meninas não acabaram nesta ilha por acidente. Disponível em 11 de Dezembro de 2020.

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