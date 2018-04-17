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PAPO EM SÉRIE

Viagem no tempo: "Perdidos no Espaço" é a estreia da semana

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 18:33

Publicado em 

17 abr 2018 às 18:33
Ambientada 30 anos no futuro, a série “Perdidos no Espaço” apresenta a história de americanos que tentaram colonizar o espaço sideral, porém tiveram a missão sabotada, e ficaram presos no espaço. A família Robinson, protagonistas na série, precisam sobreviver a ameaças alienígenas. Este é um dos destaques do quadro Papo Em Série. Rafael Braz também comenta sobre “Collateral”, que mostra que a morte de um entregador de pizza por bala perdida. Um detetive investiga o caso e acredita que há algo mais por trás do ocorrido. Confira mais detalhes!
Papo em Série - 17-04-18.mp3

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