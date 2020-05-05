"Upload", "Eu Nunca..." e "The Midnight Gospel": séries em destaque

Nesta edição do "Papo em Série" os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as produções "Upload", "Eu Nunca..."e "The Midnight Gospel". Em “Upload”, série recém-lançada pela Amazon no Prime Video, a trama se passa em 2033, época em que as pessoas podem realizar um upload de sua consciência antes de morrer no plano físico para viver para sempre no plano digital. De lá, inclusive, elas podem até telefonar normalmente para os vivos, ou seja, podem levar uma vida quase normal. Acontece que, obviamente, as grandes empresas tomaram conta desse mercado; assim, um pós-vida interessante custa caro.
Ouça o quadro completo:
PAPO EM SÉRIE - 05-05-20
Outros destaques:
"Eu Nunca...": Ela teve um ano complicado. Agora, tudo que essa jovem quer é melhorar seu status social. Será que os amigos, a família e seus sentimentos vão ajudar? Estrelam: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannatha e Richa Moorjani.
"The Midnight Gospel": Um apresentador de espaçocast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais.