"Upload", "Eu Nunca..." e "The Midnight Gospel": séries em destaque

Nesta edição do "Papo em Série" os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as produções "Upload", "Eu Nunca..."e "The Midnight Gospel". Em “Upload”, série recém-lançada pela Amazon no Prime Video, a trama se passa em 2033, época em que as pessoas podem realizar um upload de sua consciência antes de morrer no plano físico para viver para sempre no plano digital. De lá, inclusive, elas podem até telefonar normalmente para os vivos, ou seja, podem levar uma vida quase normal. Acontece que, obviamente, as grandes empresas tomaram conta desse mercado; assim, um pós-vida interessante custa caro.