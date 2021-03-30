Tudo sobre as séries "Quem Matou Sara?", "Invencível" e "Calls"

Série "Quem Matou Sara?", disponível na Netflix Crédito: Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca três produções: "Quem Matou Sara?", da Netflix; "Invencível", do Prime Video; e "Calls", da Apple TV+. Ouça os comentários!

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AS DICAS DO BRAZ:

Quem Matou Sara? (Netflix): Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime.

Invencível (Prime Video): Quando Mark Grayson herda superpoderes ao completar 17 anos, ele se une a seu pai como um dos maiores heróis da Terra. Todos os seus sonhos se tornam realidade - até que um evento chocante muda tudo.