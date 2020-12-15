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papo sobre as séries

Tudo sobre as séries "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland"

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:48

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:48
Série "O Preço da Perfeição" Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland", disponíveis na Netflix. Ouça os detalhes e saiba o que esperar!
Papo em Série - 15-12-20
SINOPSES:
O Preço da Perfeição: Uma bailarina é convidada para substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis.
Alice in Borderland: Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver.
 

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