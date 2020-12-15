Tudo sobre as séries "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland", disponíveis na Netflix. Ouça os detalhes e saiba o que esperar!
Papo em Série - 15-12-20
SINOPSES:
O Preço da Perfeição: Uma bailarina é convidada para substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis.
Alice in Borderland: Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver.