Tudo sobre as séries "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland"

Série "O Preço da Perfeição" Crédito: Divulgação/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "O Preço da Perfeição" e "Alice in Borderland", disponíveis na Netflix. Ouça os detalhes e saiba o que esperar!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 15-12-20

SINOPSES:

O Preço da Perfeição: Uma bailarina é convidada para substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis.