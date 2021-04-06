Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NETFLIX E PRIME VIDEO

Tudo sobre as séries "O Paraíso e a Serpente" e "5x Comédia"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:06

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:06
Série "O Paraíso e a Serpente", disponível na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, os destaques apresentados por Rafael Braz são "O Paraíso e a Serpente" e "5x Comédia". Ouça e saiba o que esperar dessas séries:
Papo em Série - 06-04-21
AS SÉRIES DA SEMANA:
O Paraíso e a Serpente (Netflix): Nos anos 70, o impiedoso assassino Charles Sobhraj ataca viajantes que exploram a "trilha hippie" do Sudeste Asiático. Baseada em fatos reais.
5x Comédia (Prime Video): Quem não tem uma história para contar sobre o ano de 2020? A pandemia do Covid 19 é o detonador desses episódios que falam sobre relacionamentos, sexo, trabalho, família e muito mais. Gravada sem contato direto entre equipe e atores, a série aposta na mentira do cinema para oferecer ao público uma opção de divertimento inteligente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados