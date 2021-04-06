Tudo sobre as séries "O Paraíso e a Serpente" e "5x Comédia"

Nesta edição do Papo em Série, os destaques apresentados por Rafael Braz são "O Paraíso e a Serpente" e "5x Comédia". Ouça e saiba o que esperar dessas séries:

O Paraíso e a Serpente (Netflix): Nos anos 70, o impiedoso assassino Charles Sobhraj ataca viajantes que exploram a "trilha hippie" do Sudeste Asiático. Baseada em fatos reais.

5x Comédia (Prime Video): Quem não tem uma história para contar sobre o ano de 2020? A pandemia do Covid 19 é o detonador desses episódios que falam sobre relacionamentos, sexo, trabalho, família e muito mais. Gravada sem contato direto entre equipe e atores, a série aposta na mentira do cinema para oferecer ao público uma opção de divertimento inteligente.