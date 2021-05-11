Tudo sobre as séries "O Legado de Júpiter" e "The Mosquito Coast"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca as produções "O Legado de Júpiter", da Netflix, e "The Mosquito Coast", da Apple TV+.
Ouça o quadro e saiba o que esperar delas!
AS SÉRIES:
O Legado de Júpiter (Netflix): A primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos, mas as tensões aumentam — e as regras antigas não se aplicam mais.
The Mosquito Coast (Apple TV+): A série retrata um drama envolvente com personagens complexos que acompanha a perigosa jornada de um idealista radical e brilhante inventor, Allie Fox, que precisa levar sua família para o México para fugir do governo norte-americano.