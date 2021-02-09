Tudo sobre as séries "Cidade Invisível" e "Amigas para Sempre"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções, ambas da Netflix: "Cidade Invisível" e "Amigas para Sempre". Ouça!
Papo em Série - 09-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Cidade Invisível (Netflix): Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso.
Amigas para Sempre (Netflix): Amigas inseparáveis desde a adolescência, Tully e Kate sempre apoiaram uma à outra, nos bons e nos maus momentos.