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Tudo sobre as séries "Cidade Invisível" e "Amigas para Sempre"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:01

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:01
Série "Cidade Invisível", da Netflix Crédito: Alisson Louback/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções, ambas da Netflix: "Cidade Invisível" e "Amigas para Sempre". Ouça!
Papo em Série - 09-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Cidade Invisível (Netflix): Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso.
Amigas para Sempre (Netflix): Amigas inseparáveis desde a adolescência, Tully e Kate sempre apoiaram uma à outra, nos bons e nos maus momentos.

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