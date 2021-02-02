Tudo sobre "50m2" e "Dix pour cent", da Netflix

Série turca "50m2", da Netflix Crédito: Yigit Eken/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz apresenta duas produções, ambas do streaming. A série "50m2" é um suspense turco, original Netflix, que teve sua primeira temporada lançada neste ano. Já "Dix pour cent" é uma comédia dramática francesa, também original Netflix. Ouça os comentários do Braz!

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AS DICAS DO BRAZ:

50m2 (Netflix): Em busca da verdade sobre seu passado, um homem comete uma traição e assume uma nova identidade em um bairro de Istambul.