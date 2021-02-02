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DICAS DE SÉRIES

Tudo sobre "50m2" e "Dix pour cent", da Netflix

Ouça as dicas do jornalista Rafael Braz

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:52

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:52
Série turca "50m2", da Netflix Crédito: Yigit Eken/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz apresenta duas produções, ambas do streaming. A série "50m2" é um suspense turco, original Netflix, que teve sua primeira temporada lançada neste ano. Já "Dix pour cent" é uma comédia dramática francesa, também original Netflix. Ouça os comentários do Braz!
Papo Em Serie - 02-02-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
50m2 (Netflix): Em busca da verdade sobre seu passado, um homem comete uma traição e assume uma nova identidade em um bairro de Istambul.
Dix pour cent (Netflix): Em uma conceituada agência de talentos de Paris, os agentes se desdobram para manter os astros satisfeitos - e os lucros constantes - após uma crise inesperada.

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