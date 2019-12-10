"Truth Be Told" e "Apocalipse V": as séries em destaque na semana

Nesta edição do Papo em Série os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Truth Be Told" e Apocalipse V, da Netflix. Confira:
Papo em Série - 10-12-19.mp3
"Truth Be Told": Poppy Parnell (Octavia Spencer) é dona de um podcast baseado em crimes reais. Quando ela é convidada a investigar o caso do serial killer Warren Cave, um homem que ela já havia incriminado, percebe que pode ter ajudado a prender um homem inocente. E agora?
"Apocalipse V": Depois que um vírus capaz de transformar humanos em vampiros é liberado por causa de uma intensa mudança climática, o Dr. Luther Swann (Ian Somerhalder) luta contra o tempo para descobrir os mistérios por trás dessa infecção. O agravante é que Michael Fayne (Adrian Holmes), seu melhor amigo, se contamina e vira o principal líder clandestino dos vampiros.