"Truth Be Told" e "Apocalipse V": as séries em destaque na semana

Truth Be Told Crédito: reprodução

Nesta edição do Papo em Série os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Truth Be Told" e Apocalipse V, da Netflix. Confira:

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"Truth Be Told": Poppy Parnell (Octavia Spencer) é dona de um podcast baseado em crimes reais. Quando ela é convidada a investigar o caso do serial killer Warren Cave, um homem que ela já havia incriminado, percebe que pode ter ajudado a prender um homem inocente. E agora?