Tidelands e Norsemen são os destaques da semana

Nesta edição do Papo em Série as produções em destaque são Tidelands e Norsemen. Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções.
Papo em Série - 18-12-18.mp3
>>> SINOPSES:
Tidelands: Uma ex-presidiária (Charlotte Best) retorna a Orphelin Bay, pequena vila de pescadores onde cresceu, e passa a investigar a morte misteriosa de um pescador e os estranhos habitantes metade humanos, metade sereias chamados "Tidelanders".
Norsemen: Em 790 d.C., os vikings de Norheim têm uma vida agitada que inclui pilhagem, fraude, escravização alheia e uso da violência para resolver os problemas.