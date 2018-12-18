Tidelands e Norsemen são os destaques da semana

Nesta edição do Papo em Série as produções em destaque são Tidelands e Norsemen. Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções.

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>>> SINOPSES:

Tidelands: Uma ex-presidiária (Charlotte Best) retorna a Orphelin Bay, pequena vila de pescadores onde cresceu, e passa a investigar a morte misteriosa de um pescador e os estranhos habitantes metade humanos, metade sereias chamados "Tidelanders".