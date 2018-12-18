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Papo em Série

Tidelands e Norsemen são os destaques da semana

Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 18:05

Publicado em 

18 dez 2018 às 18:05
Nesta edição do Papo em Série as produções em destaque são Tidelands e Norsemen. Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções.
Papo em Série - 18-12-18.mp3
>>> SINOPSES:
Tidelands: Uma ex-presidiária (Charlotte Best) retorna a Orphelin Bay, pequena vila de pescadores onde cresceu, e passa a investigar a morte misteriosa de um pescador e os estranhos habitantes metade humanos, metade sereias chamados "Tidelanders".
Norsemen: Em 790 d.C., os vikings de Norheim têm uma vida agitada que inclui pilhagem, fraude, escravização alheia e uso da violência para resolver os problemas.

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