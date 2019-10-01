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PAPO EM SÉRIE

The Politician e Criminal: as séries em destaque na semana

Elenco é destaque para a série "The Politician"

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 19:39

Publicado em 

01 out 2019 às 19:39
Veja as opções de série com quadro "Papo em Série" Crédito: Pixabay
O adolescente Payton Hobart, que quer se tornar presidente dos Estados Unidos, traça toda sua trajetória para atingir o sonho futuro, mas sua vida pode ser mais díficil do que imagina. Essa é a nova série da Netflix, ‘The Poitician’, que conta com a atriz Gwyneth Paltrow no elenco, e é o destaque no "Papo em Série". O comentarista Rafael Braz fala ainda sobre ‘Criminal’, que se passa espalhada em quatro países. Confira:
Papo em Série - 01-10-19
>>> SINOPSES:
The Politician: O adolescente Payton Hobart (Ben Platt) tem um sonho: se tornar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto o cargo não chega, o garoto de família rica tem seus planos traçados, que incluem entrar em Harvard, se tornar presidente do grêmio estudantil e conseguir as melhores notas. Mas o Ensino Médio vai ser muito mais difícil e competitivo do que ele imaginava. Uma produção Netflix.
Criminal: Doze suspeitos são interrogados sobre seus respectivos crimes em salas de entrevistas espalhadas por quatro países do mundo: Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. A medida que as conversas se desenvolvem, o relacionamento entre criminosos e detetives acaba ficando mais conflituoso.

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