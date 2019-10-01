The Politician e Criminal: as séries em destaque na semana

Veja as opções de série com quadro "Papo em Série" Crédito: Pixabay

O adolescente Payton Hobart, que quer se tornar presidente dos Estados Unidos, traça toda sua trajetória para atingir o sonho futuro, mas sua vida pode ser mais díficil do que imagina. Essa é a nova série da Netflix, ‘The Poitician’, que conta com a atriz Gwyneth Paltrow no elenco, e é o destaque no "Papo em Série". O comentarista Rafael Braz fala ainda sobre ‘Criminal’, que se passa espalhada em quatro países. Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 01-10-19

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The Politician: O adolescente Payton Hobart (Ben Platt) tem um sonho: se tornar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto o cargo não chega, o garoto de família rica tem seus planos traçados, que incluem entrar em Harvard, se tornar presidente do grêmio estudantil e conseguir as melhores notas. Mas o Ensino Médio vai ser muito mais difícil e competitivo do que ele imaginava. Uma produção Netflix.