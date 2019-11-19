"The Mandalorian" e "Ninguém Tá Olhando" são séries em destaque

The Mandalorian Crédito: Disney/Divulgação

Terça-feira é dia de série com o comentarista Rafael Braz. Neste quadro você acompanha os destaques que agitam o mundo das séries, como "The Mandalorian" e "Ninguém Tá Olhando". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 19-11-19

"The Mandalorian": A saga de um guerreiro solitário, que também é um mercenário e pistoleiro, viajando pelos territórios esquecidos e marginais do espaço, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem.