"The Mandalorian" e "Ninguém Tá Olhando" são séries em destaque

Terça-feira é dia de série com o comentarista Rafael Braz. Neste quadro você acompanha os destaques que agitam o mundo das séries, como "The Mandalorian" e "Ninguém Tá Olhando". Ouça:
Papo em Série - 19-11-19
"The Mandalorian": A saga de um guerreiro solitário, que também é um mercenário e pistoleiro, viajando pelos territórios esquecidos e marginais do espaço, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem.
"Ninguém Tá Olhando": Uli é um anjo da guarda cheio de personalidade que, insatisfeito com o quão arbitrárias são as ordens que ele recebe diariamente, decide se rebelar contra o sistema. Questionando conceitos complexos como a relatividade do bem e do mal, a série usa um humor ácido para subverter ideias pré concebidas.